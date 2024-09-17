Tedavi olmaya gitti, hayatının şokunu yaşadı! Siz aslında ölüsünüz...

Temmuz ayında bebeğini doğum sırasında kaybeden 23 yaşındaki Fetiye Balgün evinde merdivenden düşerek yaralandı.

Eşi tarafından Edremit Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen Balgün, kayıt sırasında "aslında yaşamadığını" öğrendi. Kayıt memuru Balgün'ün hastane kayıtlarında ölü olarak göründüğünü söyledi.

Yaşadıklarını İHA'ya anlatan Fetiye Balgün, kayıt memurunun TC Kimlik Numarası'nı girdikten sonra kendisine "Siz ölüsünüz, işlem yapılamaz" dediğini söyledi.

Yaklaşık iki ay önce bebeğini kaybettiğini anlatan Balgün, "Ben nasıl ölü çıkabiliyorum? Çocuğuma ölüm belgesi verilmesi gerekirken beni ölü olarak gösteriyorlar” dedi.

Yaşanan karışıklığın şikayet üzerine düzeltildiği belirtildi.

Tam Aziz Nesin'lik hikâye...

Fetiye Balgün'ün başından geçen bu trajikomik hikâye akıllara Aziz Nesin'in meşhur romanı Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'ı getirdi

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz romanında Yaşar Yaşamaz adlı karakter ilkokula başlayacağı sırada nüfus kâğıdına ihtiyaç duyar. Ancak devletin kayıtlarında Yaşar Yaşamaz Çanakkale Savaşı’nda şehit olmuştur. Bu nedenle Yaşar nüfus kâğıdını alamaz.

Yaşar büyüyüp askerlik çağına geldiğinde benzer bir süreç işler. Asker kaçağı olduğu bildirilip askere çağrılan Yaşar bu kez nüfus kâğıdı olmadığı için terhis olamaz. Türkiye bürokrasine yönelik en önemli yergilerden biri olarak kabul edilen roman hem sinemaya hem tiyatroya uyarlandı.