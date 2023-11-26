'Tedaviyi beğenmedim' deyip diş hekimine saldırdı; 18 suç kaydı çıktı

Güngören ilçesinde 11 Kasım'da diş hekimi Pelin Can'ın müdahalesi sonucu dudağının uyuştuğunu ileri sürerek doktora saldırıp işyerine zarar verdiği gerekçesiyle aranan şüphelinin Fatih ilçesinde olduğu belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlıyı Balat semtinde gözaltına aldı. Merter Şehit Osman Kahraman Polis Merkezi'ne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Herhangi bir sabit adresi olmadığı belirlenen şüpheli hakkında daha önce tehdit, yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak gibi çeşitli suçlardan 18 kaydı bulunduğu belirlendi.