TEİS Genel Başkanı Saydan'dan Eczacılık Günü mesajı:

Nurten Saydan, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, eczacılığın, toplum sağlığını merkeze alan bir meslek olduğunu belirtti.

İşsiz eczacı ordusu oluşumu engellenmeli

Eczacılık fakülte ve kontenjan sayılarının fazlalığının, mesleğin en önemli sorunlarından olduğunu, sayıları sürekli artan eczacılık fakültelerinin gençlere bir gelecek sunan kurumlar olmak yerine işsizliği öteleyen bir yapı halini aldığını kaydeden Saydan, bugünkü koşullarda 2025'te ihtiyaç fazlası 10 bin eczacı olacağının öngörüldüğünü aktardı.

"Mesleğimizin geleceği ve işsiz eczacı ordusu oluşmaması için daha fazla eczacılık fakültesi açılmaması, kontenjanlardaki sayıların azaltılması, akademik kadrodan yoksun fakültelerin kapatılması öncelikli hedef olmalıdır."

Pisayada bulunamayan ilaç sorunu sürüyor

Saydan, ilaç kur seviyesinin, güncel kurun çok altında olmasından dolayı piyasada bulunamayan ilaç sorununun devam ettiğine dikkati çekerek, "İlaç Fiyat Kararnamesi'nde güncel enflasyon şartlarına uygun güncellemelerin yapılarak ilaç avro kurundan vazgeçilmesi ve enflasyon koşullarına göre yeni bir ilaç fiyatlandırma sistemi getirilmesi elzemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Eczacılık meslek ve nöbet hakkı ücreti istiyoruz

Mesleklerini ticari kaygıdan uzak icra etmek istediklerini kaydeden Saydan, eczacılık meslek hakkı ve eczacılık nöbet hakkı ücreti verilmesini talep etti. Saydan, mesleklerinin uluslararası alandaki temsilinin güçlendirilmesi ve uluslararası işbirliklerinin artırılmasının sağlanması için yeşil pasaport hakkından da faydalanmak istediklerini bildirdi.