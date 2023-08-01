Tekel bayisi saldırısında cinayet zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisini basan Murat Özerbay, Tarık Özerbay, Azat Özer ve Samet Özer dükkanda bulunan 3 kişiye kurşun yağdırmıştı. Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken Yusuf Erzen ağır yaralandı.

Cinayetin ardından kaçan Murat Özerbay ile Samet Özerbay ile iki kişi öldüren Tarık Özerbay ve oğlu Azat Özerbay yakalandı. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

A Haber'deki bilgilere göre, iki kişinin cinayeti ile suçlanan Tarık Özerbay ilk ifadesinde "Niyetim konuşmaktı, pişmanım. WhatsApp paylaşımına sinirlendim. Beni küçük düşürdü" iddiasında bulundu.