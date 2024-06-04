Tekirdağ'da 300 milyon metreküp doğal gaz rezervine ulaşıldı

TBGN'nin 2024 yılı yeni sondaj programı kapsamında, Silivri ve Tekirdağ'da açtığı yeni kuyulardan doğal gaz çıkarmaya başladı. İlk ateşin yanmasıyla mevcut rezerv dağıtıma hazır hale getirildi.

Şirket CEO'su Sinan Furat, Tekirdağ'da doğal gaz keşfi yapılan sahada test aşamalarının ardından üretim aşamasına geçeceklerini söyledi. Türkiye'de son 3 yılda enerji alanında önemli atılımlar yapıldığını anlatan Furat, Tekirdağ'da bulunan 4. kuyuda günlük 50 bin metreküp üretim hedeflediklerini belirtti.

5. kuyunun Tekirdağ'da açılması planlanıyor

Furat, Türkiye'nin enerjide arz güvenliğini oldukça önemli bulduklarını belirterek,"Milli gururumuz TPAO şu anda Gabar’da petrol üretimlerine, aynı zamanda da Karadeniz'de doğalgaz üretimlerine devam ediyorlar. Biz de özel sektör oyuncuları olarak TPAO'nun izinden gitmeye devam ediyoruz. Ülke olarak özellikle enerjide yerli kaynaklarla, yerli ve milli enerjimizi üretmek zorundayız bunun bilincindeyiz"diye konuştu. 2024 yılı sondaj faaliyetlerinin devam ettiğine işaret eden Furat, 5. kuyuyu yine Tekirdağ'da açmayı planladıklarını aktardı.

"Günlük üretimi yüzde 50 oranında arttıracağız"

Furat, Tekirdağ'ın uzun süredir doğal gaz faaliyetlerinin yürütüldüğü bir şehir olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Şu anda bizim hali hazırda yaklaşık 85 kuyumuz var ve günlük 250 bin metreküp doğalgaz üretimi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda yeni sondaj programıyla, yüzde 50 üretimi arttırma hedefimize günbegün yaklaşıyoruz. Sondajını bitirip devreye aldığımız kuyularla 250 bin metreküp günlük üretimi yüzde 50 arttıracağız."