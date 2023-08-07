Tekirdağ’da kimya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Haber Merkezi
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Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrikadaki işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.