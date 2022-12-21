Tekirdağ'da tefecilik ve yağma operasyonu: 4 gözaltı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tefecilik ve yağma suçlarına karıştıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.
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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çerkezköy ilçesinde belirlenen ev ve iş yerine tefecilik ve yağma operasyonu düzenlendi.
Operasyonda av tüfeği, 6 senet, 75 av tüfeği kartuşu ve 15 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
Ekipler, vatandaşlara zorla imzalattırdıkları senetlerin tahsilini yaptığı iddia edilen E.A, F.A, M.A. ve A.K'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.