Tekirdağ'daki geri dönüşüm tesisinde yangın
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
AA
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Veliköy Mahallesi'nde yer alan plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için önlem alan ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.