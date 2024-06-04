'TEKNOFEST Drone Şampiyonası' başvuruları başladı

3 etap halinde gerçekleştirilecek şampiyonanın birinci etabı 24-25 Ağustos 2024 tarihlerinde Burdur'da, ikinci etabı 21-22 Eylül 2024 tarihlerinde Mersin'de yapılacak. İki etap sonunda en yüksek puanı alan yarışmacılar, TEKNOFEST 2024 Adana’da düzenlenecek büyük finalde yarışma hakkı kazanacak.

Büyük final birincisi Türkiye'yi 'World Drone Cup'ta temsil edecek

Yarışmacılara ulaşım, yemek, konaklama ve servis gibi imkanlar sunulurken, finalde birinciye 50 bin lira, ikinciye 40 bin lira, üçüncüye 30 bin lira ödül verilecek. Büyük finalin birincisi ayrıca TEKNOFEST 2024 kapsamında gerçekleştirilecek 'World Drone Cup'ta Türkiye’yi temsil edecek.

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