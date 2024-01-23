Teknolojide Kadın Derneği genç liderler yetiştirecek

Başak Nur GÖKÇAM

Bilimde ve teknolojide sayıca ve motivasyon olarak az olan kadın uzman sayısını artırarak kadınları teknolojide istihdama ve üretime kazandırmayı amaçlayan Teknolojide Kadın Derneği, “Birlikte Güçlüyüz” söylemiyle kurumsal üyelerinin de aralarında bulunduğu Türkiye’nin önde gelen 69 markasını ‘Teknolojinin Lider 100’leri’ projesi ile tek bir çatı altında topladı. Proje ile teknolojide 100 kadın ve 25 erkek lider yetiştirileceği belirtildi.

Katılımcılara kapsamlı ve ücretsiz bir eğitim programının sunulacağı projede, Türkiye’nin önde gelen 69 destekçi markası da yer aldı. Türkiye’nin teknoloji alanında en yetenekli gençlerini seçerek onlara teknik ve sosyal beceriler kazandırmayı hedefleyen programa katılmak için öğrenciler analitik beceri, yazılım ve İngilizce alanında sınava girecek ve mülakatlara katılacak.

Seçilen öğrenciler Veri Analitiği, Python ile Veri Bilimi, Python ile Yapay Zekâ, Robotik Süreç Otomasyonu, Süreç Analisti ve Siber Güvenlik alanlarında uzmanlaşırken, diğer yandan da IQ, EQ ve CQ alanında sosyal beceri eğitimleri ile destekleyici kurumlardan mentorluk desteği alacak. Program sonunda ise öğrenciler, akıllı dijital sertifila alarak, kendilerini destekleyen kurumlarla iş görüşmeleri yapma fırsatı bulacak.

“Toplumsal sorunlara duyarlılık için kadınların varlığı çok önemli”

Projenin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarındaki yetişmiş insan gücü artık stratejik bir güç olarak değerlendiriliyor. Bu alanda bütüncül bakış açıları ve toplumsal sorunlara duyarlılık özellikle kadınların varlığı çok önemli.

Biz de özellikle kız çocuklarımızın eğitimleri ve kariyerleri için özel çaba sarf ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki Türkiye’nin gelişiminde ve ilerlemesinde kadınların rolü her zaman hayati bir unsur olmuştur. Cumhuriyetimizin kuruluşunda da yüz yıl boyunca attığımız adımlarda kadınların varlığı hep belirleyici oldu. Dijital çağda da kadınların gücüne inanıyor, onlara yol açmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Projeye ilişkin konuşan Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ise, “İçinde bulunduğumuz teknoloji sektöründe teknolojiyi hızlıca üretecek, ARGE’de çalışan, teknolojinin insanlığa ve dünyaya iyi gelebilmesi için ‘yönetilen’ değil ‘yöneten’ olacak insan sayısına baktığımda bu sayının Türkiye’de ve dünyada yeterli olmadığını gördüm. Bu yüzyıl kurumlardan da insanlardan da lider olmalarını istiyor. Çünkü artık insanın yalnız olmadığı, yapay zekâ gibi bir rakibinin olduğu çağdayız.

31 Ocak 2019’da 75 kurumla kurduğumuz Teknolojide Kadın Derneği, 160’dan fazla kurumsal üyeye ulaşarak, 4 yılda 5 bin öğrenciyi teknolojide uzmanlaştırdı. Gururla söylüyorum ki bunların yüzde 75’i kadın ve yüzde 93’ü toplu olarak istihdama katıldı. ‘Birlikte Güçlüyüz’ konseptini ilk kez Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında 69 üye markamızın katılımıyla çok güçlü bir şekilde gerçekleştirdik” ifadelerinde bulundu. Programa katılmak isteyen öğrencilerin 28 Ocak 2024 tarihine kadar wtechplatform.com üzerinden başvurularını yapabileceği belirtildi.

Başvuruların yüzde 84’ü kadın

Türkiye’nin en büyük eksiği olan rol model ihtiyacını karşılayabilmek için Türkiye’deki en yetenekli, yetkin, eğitim olarak en güçlü gençlere çağrı yaptıklarını belirten Zehra Öney, “STEM alanında okumak, analitik düşünme kabiliyeti, yeterli yazılım bilgisi, İngilizce ve kişilik testinden geçebilecek özelliklere, etiğe sahip olmak seçim kriterlerimiz arasındaydı.

Bu kriterleri tamamlayan 168 başvuruyu projemize kabul ettik ve başvuranların yüzde 84’ünün kadın olduğunu gördük. Şimdi bu gruba 40 öğrenci daha dahil ettik ve böylece 200’ün üzerindeki öğrenci sayımıza ulaştık ve ‘Teknolojinin Lider 100’leri’ programımıza başladık. Amacımız, projeyi bakanlığımız ile Türkiye dışına çıkararak örnek proje olarak tanıtmak ve büyütmek” diye ekledi.

“Proje, fırsat eşitliği açısından ilham olacak”

Kız çocuklarının yeni teknolojilerle tanışmalarını sağlamak, bu alanda kendilerini geliştirmelerine öncülük etmek ve teknolojiye ilgilerini artırmak için faaliyetler düzenlediklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Bu çalışmalarda iş birliğini özellikle çok önemsiyoruz. İş birliği içeren projeleri can-ı gönülden istiyoruz. Teknolojide Kadın Derneği’nin ‘Teknolojinin Lider 100’leri’ projesi bu anlamda çok başarılı bir iş birliği örneğidir. Bu projeyi özel kılan noktalardan biri de yüzde 80 kadın kotası ile kadınları öne çıkarmasıdır. Projenin fırsat eşitliği açısından ilham olacağına inanıyorum” diye konuştu.