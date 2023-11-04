Tel Aviv elçisi, 'istişare için' Ankara'ya çağırıldı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiği bir dönemde Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar’ın Ankara'ya çağırıldığını açıkladı.
Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim'de saldırmasının ardından başlayan savaşta Gazze yoğun şekilde bombalanıyor. Gazze'deki can kaybının 10 bine yaklaştığı belirtilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artık İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu muhatap almayacağını açıklamıştı.
Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklaması resmi web sitesinden yayınlandı. Açıklamada elçinin Ankara'ya çağırıldığı kaydedildi.
Açıklamada şöyle dendi: "İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze’de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar’ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağırılması kararlaştırılmıştır."