Telefon ve tabletlerden ÖTV kalkacağı gündem olmuştu! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığının, "telefon ve tabletlerden ÖTV alınmamasına" ilişkin bir çalışmasının bulunmadığı öğrenildi.

"Telefon ve tabletlerden ÖTV alınmayacak" iddiası

Kamuoyunda gündeme gelen haberlerde, bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin aldıkları telefon ve tablet bilgisayarların ÖTV'siz satılmasına yönelik bir düzenleme hazırlığı olduğu iddiaları yer aldı.

"Bu yönde çalışma bulunmuyor"

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Bakanlığın gündeminde bu yönde bir çalışma bulunmuyor.