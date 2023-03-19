TEM Otoyolu'nda devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri Murat Öztürk'ü otomobilde sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Üç yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan Soner Adıyaman ve Sinan Toprak'ın sağlık durumunun iyi olduğu, Murat Öztürk'ün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından otoyolda trafik normale döndü.