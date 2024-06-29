Temmuz ayında gençlere ücretsiz gezme ve konaklama fırsatları

Uygulamaların başlangıç tarihine dair bilgi paylaşan Osman Aşkın Bak, Müzekart GNS ve Seyahatsever uygulamalarına müracaat etmen yöntemi hakkında da açıklamada bulundu:

"Müzekart GNS uygulamasından faydalanmak isteyen gençlerin www.muzekartgns.com adresi üzerinden başvuru yaparak dijital kartlarını oluşturabilecek. Gençler, 1 Temmuz’dan 30 Eylül'e kadar ülke genelindeki 300’den fazla müze ve ören yerini tekrar ücretsiz görme imkanı bulabilecek. Çok popüler olan ve talep gören Seyahatsever projemiz kapsamında da deprem bölgesi hariç illerimizde 1 kız ve 1 erkek yurdumuzu yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis ettik. Projeden faydalanmak isteyen gençlerimiz, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezimizi en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5’er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecekler. Projemiz 8 Temmuz’dan 25 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek."

İkinci dönem kamp başvuruları 7 Temmuz'a kadar sürecek

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 25 ildeki, 38 Gençlik Kampı'nın ise ilk dönem misafirlerini ağırlamaya başladığı bilgisini veren Bak, ikinci kamp dönemi için başvuruların 7 Temmuz'a kadar sürdüğünü hatırlattı. Gençlik Kampları'na başvurular “ghgm.gsb.gov.tr” adresi üzerinden veya Gençlik Merkezleri'nde ilgili görevlilerin yardımıyla yapılabiliyor.