TEMSAN ve TKİ'den özel fidan dikim etkinliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, TEMSAN Genel Müdürü Fatih Öztürk, TKİ Genel Müdürü Abdullah Çiftçi ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 500 meşe fidanı 7 Haziran'da TEMSAN'ın Ankara-Yenimahalle kampüsünde toprakla buluştu.

Türkiye Çevre Haftası kapsamında yapılan etkilikte yer alan yetkililer, "Bu projenin en anlamlı yanı ise kadim zamanlardan beri bilgeliğin, gücün ve uzun ömrün sembolü olan meşe fidanları TKİ Genel Müdürlüğü bahçesindeki 40 yıllık meşe ağaçlarının palamutlarından elde edilmesidir. Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak üzere katkıda bulunan herkese müteşekkiriz" dedi.