Terim’den Denizbank’a 1 milyon dolarlık dava!

Gazete Oksijen'in haberine göre davadaki tanıkların ve müştekilerin bir kısmının ifadelerinde “Fatih Terim fonuna para yatırdık” iddiasında bulunması, kızı Buse Terim’in ceza davasının mağdurlarından biri olması ve Terim’in, skandalın ortaya çıkmasının ardından A milli takım teknik direktörlüğü döneminden hocası olduğu Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile birlikte Denizbank yetkilileriyle görüşmeye gitmesi ise Terim’i olayın en önemli isimlerinden biri haline getirdi.

Terim de olayın ortaya çıkmasından yaklaşık 1 yıl sonra Denizbank aleyhine 1 milyon dolar maddi tazminat, 4 TL de manevi tazminat talebiyle dava açtı.