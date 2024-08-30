Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Fransa yapılanmasındaki Denis Daniel Korkmaz sınır dışı edildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından uzun süredir takip edilen Denis Daniel Korkmaz, Fransa'da terör örgütü PKK/KCK adına para toplama, örgüte adam kazandırma, insan ve malzeme aktarımı şeklinde illegal faaliyetler yürütüyordu.

MİT tarafından Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde olduğu tespit edilen Korkmaz, MİT ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak operasyonuyla yakalandı. Terör örgütünün sözde Fransa yapılanmasında yer alan Korkmaz, işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi.