Terör örgütü YPG/PKK tarafından atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Kilis Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü tarafından 22.11.2022 tarihinde saat 21.25 sularında Tel Rıfat bölgesinden atılan 3 adet Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Kilis'te sınır hattına düşmüştür. Herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır."