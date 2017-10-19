Terör örgütüne ait sığınak ve depolar imha edildi
TSK'nın Zap bölgesine düzenlediği hava harekatında terör örgütüne ait sığınak ve silah/mühimmat depoları imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından sığınak ve silah/mühimmat deposu olarak kullanıldığı belirlenen hedefler imha edildi.
TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Türk savaş uçakları, dün keşif ve gözetleme vasıtaları ile bölgede bölücü terör örgütü tarafından sığınak ve silah/mühimmat deposu olarak kullanıldığı tespit edilen hedefleri vurdu.
Harekata katılan uçaklar, emniyetle üslerine döndü.
Kaynak: AA