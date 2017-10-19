ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
17 °C
  • Gündem
  • Terör örgütüne ait sığınak ve depolar imha edildi

Terör örgütüne ait sığınak ve depolar imha edildi

TSK'nın Zap bölgesine düzenlediği hava harekatında terör örgütüne ait sığınak ve silah/mühimmat depoları imha edildi.

Terör örgütüne ait sığınak ve depolar imha edildi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından sığınak ve silah/mühimmat deposu olarak kullanıldığı belirlenen hedefler imha edildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Türk savaş uçakları, dün keşif ve gözetleme vasıtaları ile bölgede bölücü terör örgütü tarafından sığınak ve silah/mühimmat deposu olarak kullanıldığı tespit edilen hedefleri vurdu.

Harekata katılan uçaklar, emniyetle üslerine döndü.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.