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Terör soruşturmasında 3 tutuklama

Tunceli'de, terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Hozat İl Genel Meclis Üyesi Zeynel Örnek'in de bulunduğu 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Terör soruşturmasında 3 tutuklama
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Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve Hozat İl Genel Meclis Üyesi Zeynel Örnek'in de aralarında bulunduğu 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, Örnek'in de yer aldığı diğer 6 şüpheli tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan Örnek ve diğer 2 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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