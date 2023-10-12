"Terör tehdidi bitene kadar devam edeceğiz”

Emre ERGÜL

Hemen ardından İsrail, Batı Şeria’yı vurdu, Gazze Şeridi’ne abluka operasyonu başlattı. İsrail Başkonsolosu Rami Hatan da gelişmelerle ilgili DÜNYA’ya konuştu.

Hatan, Hamas’ın toplu saldırısını anlatarak, söze başladı: “7 Ekim Cumartesi günü Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına binlerce füze atılmaya başlandı ve binden fazla Hamas teröristi karadan, havadan ve denizden İsrail'in birçok noktasına sızdı. Bu, yüzbinlerce İsraillinin aileleri ve topluluklarıyla birlikte bayramı ve Şabat'ı kutlamak için sinagoga gittiği Simchat Torah Yahudi festivali sırasında teröristlerin İsrail'in sivil halkına yönelik büyük bir saldırıdır.”

Bu saldırı üzerine İsrail’in Gazze'deki terör örgütlerine karşı savaşa girdiğini belirten Hatan, “bedel ödeme” açıklaması yaptı: “İsrail ordusu, vatandaşlarının hayatlarını korurken, Hamas terör örgütü ve olaya karışan diğer tüm teröristler ağır bir bedel ödeyecek.” Dünya, 24 Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan sonra, ikinci bir savaş yüzünden teyakkuzda… Çoğu analiste göre, bu “savaş uzun sürecek.”

Hatta bazılarına göre, yıllarca bile sürebilir. Hatan, bu yöndeki soruyu da “İsrail, belirlediği hedeflere ve Gazze'den İsrail devleti ve vatandaşlarına yönelik terör tehdidini tamamen ortadan kaldıran zafere ulaşana kadar devam edecek” diye yanıtladı. Tarihle ilgili belirsizlik, kuşkusuz bölgesel ve küresel piyasaları de endişelendiriyor.

Gazze ablukasının ya da yakında başlayacak topyekün kara harekâtının ekonomiye olacak etkileri sorulduğunda da Hatan şu yanıtı verdi: “İsrail güçlü ve istikrarlı bir ekonomi ve biz de onu böyle tutacağız. Ancak genel ekonomik sonuç açısından, vatandaşlarımızı savunmak için bir kampanyanın ortasında olduğumuz için gelişmelerin ekonomik etkisi hakkında yorum yapmak için henüz çok erken."