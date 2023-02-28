TESK, zararların tespiti için bilgi formu oluşturdu
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, deprem bölgesindeki üyelerinin zararlarını tespit etmek amacıyla web sayfalarında “Deprem Bilgi Formu” oluşturduklarını bildirdi.
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Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarları yeniden ayağa kaldırmak için yol haritası çizeceklerini belirten Palandöken, afet bölgesindeki 11 ilde, 415 meslek dalında, 367 bin esnaf ve sanatkar bulunduğuna işaret etti. Palandöken, bu esnaf ve sanatkarların zararlarının tespiti için “https://www.tesk. org.tr” internet sitesinde bilgi formu oluşturulduğunun altını çizdi.