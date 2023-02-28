TESK, zararların tespiti için bilgi formu oluşturdu

Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarları yeniden ayağa kaldırmak için yol haritası çizeceklerini belirten Palandöken, afet bölgesindeki 11 ilde, 415 meslek dalında, 367 bin esnaf ve sanatkar bulunduğuna işaret etti. Palandöken, bu esnaf ve sanatkarların zararlarının tespiti için “https://www.tesk. org.tr” internet sitesinde bilgi formu oluşturulduğunun altını çizdi.