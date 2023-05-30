Tet Lojistik kadın yöneticilerle büyüyor

Dökme kimyasal taşımacılık faaliyetleriyle kimya sektörüne intermodal taşımacılık hizmeti veren TET Global Lojistik, 2013 yılından bu yana Bulkhaul Limited firmasının Türkiye acentesi olarak konteyner taşımacılığında dünya üzerindeki tüm noktalar arası lojistik olanağı sunuyor. International Tank Container Organisation (ITCO) üyesi de olan TET Global Lojistik 300’ü aşkın özmal araçtan oluşan filosu ile lojistik operasyonlarını Türkiye ve Avrupa’da tüm noktalarda sürdürüyor.

TET Global Lojistik Kurumsal İletişim Müdürü Seda Yalçınkaya, erkek kadroların daha fazla olduğu sektörde kadın liderliğinde kurulmuş bir şirket olduklarını belirterek, “TET Global Lojistik’in kuruluşuna kadın yöneticilerin öncülük etmesi, toplumsal ve sosyal konulara duyarlılığı ön plana çıkarıyor. Bu sorumluluk bilinciyle yürüttüğümüz faaliyetlerde ilaç, gıda gibi hayati önem taşıyan konularda müşterilerimizin ürünlerini güvenle ve çevre dostu yöntemlerle sağlamak için çalışıyoruz.

Gençler geleceğimizdir diyerek, öğrencilere ülkemizde eğitim desteği ve yurt dışından staj imkânı sağlayan sosyal sorumluluk çalışmalarını hayata geçiriyoruz. Tüm bu çalışmaları çevreye ve topluma karşı sorumluluk bilinci ile yürütüyoruz. Women Owned Company (Kadın Sahipli Şirket) global sertifikasına sahip sayılı şirketlerden biri olmak bizim için gurur verici” dedi