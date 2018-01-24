Tezcan: Harekat iç siyaset malzemesi değildir

24 Ocak 2018

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı bittikten sonra açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Terör artık uluslararası boyutuyla bütün insanlığı tehdit eden, önemli bir problem haline gelmiş durumda. Türkiye'nin bölgeden kaynaklı terör nedeniyle ciddi, esaslı bir sınır güvenliği sorunu var. Bölgedeki terör, sadece Ortadoğu'nun meselesi olmanın ötesinde, bizim iç sorunumuz haline gelmiş ve bu çerçevede bir ciddi sınır güvenliği sorunu halini almıştır." diye konuştu.

Bölgede esaslı bir emperyalist projenin hayata geçirilmeye çalışıldığına dikkati çeken Tezcan, şöyle devam etti:

"Bölgede oluşturulmak istenen koridor, halkların kardeşliğini baltalayan bir emperyalist koridordur. Halkların barışı ve bir arada yaşamasına hizmet eden bir proje değil, tam tersine onların arasında bariyer oluşturacak bir projedir. Bölge içerisinde Suriye'yi, Irak'ı, Ortadoğu'yu etnik ve inanç ayrışmaları üzerinden atomize edip, yeniden tarif etmeye çalışan bir emperyalist proje vardır. Bu projeye başından itibaren CHP olarak karşı çıktık. Bu proje, zaman zaman çeşitli isimlerde ifade edilmiştir. Zaman gelmiştir 'Büyük Ortadoğu Projesi' denmiştir, bölgede buna eş başkanlar bulunmuştur, zaman zaman 'Genişletilmiş Ortadoğu Projesi' denmiştir, zaman zaman Suriye, Irak diye ya da başka şekillerde ortaya çıkmıştır ama hedef aynıdır. Hedef, Ortadoğu'yu etnik ya da mezhepsel ayrışmalarla çatışma haline sokup, güvensiz bir bölge yaratmak ve o güvensiz bölgeyi kontrol etme planıdır."

Tezcan, Afrin harekatının terörle mücadele ekseninde yapıldığını, herhangi bir şekilde ırkçı bir söyleme fırsat verilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Tezcan, ırkçı bir söyleme savrulmanın, yeni toplumsal çatışmalara ve huzursuzluklara yol açabileceğini belirtti.

Bülent Tezcan, "Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik TBMM'nin bilgilendirilmiyor oluşunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu, şöyle yanıtladı:

"Bu kabul edilebilir bir şey değil. Zeytin Dalı Harekatı bir parti operasyonu, bir siyasi parti harekatı, bir iç siyaset malzemesi değildir. Bunu tek bir partinin merkezindeymiş gibi gösterip, parti kongrelerinde açıklamak ve parti kongreleri üzerinden ülkeyi bilgilendirmek kabul edilebilir bir şey değildir. Yapılması gereken şey, milletin temsilcisi olan TBMM'yi derhal toplantıya çağırıp, orada bilgi vermekti. '30 Ocak'ta bilgi vereceklerini' söylüyorlar. Niye 30 Ocak'ı bekliyorlar? Bu kadar önemsiz bir mesele mi? Hem soruna 'milli sorun' diyeceksiniz hem de milletin Meclisini bilgilendirmek için harekatın üzerinden neredeyse 10 gün geçtikten sonra Meclise konuyla ilgili bilgi vereceksiniz. Başından itibaren düzenli olarak TBMM'nin ve muhalefetin bilgilendirilmesi gerekirdi. Sayın Başbakan, Genel Başkanımıza ve diğer muhalefet partisi liderine bu konuda bilgilendirme yapmıştır ama Parlamentonun hızla bilgilendirilmesi gerekirdi. 30 Ocak'ı beklemenin bir anlamı yoktur."

Kaynak: AA