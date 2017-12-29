Tezcan'dan 'kumpas' açıklaması

29 Aralık 2017

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Enis Berberoğlu davasına ilişkin Tezcan şöyle konuştu: "Bu hükümet, görevde kaldığı sürece bu iktidar devam ettiği sürece Türkiye normal günlerini yaşamaya hasret kalacak. 2017 yılı biterken yine AK Parti iktidarı, Türkiye'yi yine sıra dışı huzursuz eden, huzurunu bozan uygulamalar ile gündemi işgal ediyor. Bugün tutuklama ile ilgili inceleme görüşmesi yapılacak tutukluluğu gözden geçirilecek, karar verecekti. Bu kararı beklerken dün gece yarısı heyet değişti. Dosyadaki heyet değişti mahkeme başkanı değiştirildi. Yeni heyete gece yarısı göreve getirilen sabah tutukluluk ile ilgili koca dosyayı nasıl incelediyse, sabah tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bu tahliyeyi önleme operasyonudur. Enis Berberoğlu'nu tahliyeye dönük muhtemel bir durumu önlemeye yönelik bir gece yarısı operasyonudur. Yargıya dönük siyasi operasyonlar devam ediyor. Mahkeme heyetini niye değiştiriyorsunuz? Karar aşamasına geliyor dava. Gece yarısı aceleniz, telaşınız neydi? Makul vicdanlı vatandaşlara sesleniyorum; bu uygulama normaldir diyorsa bizim söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Ama buna bir kişinin normal diyeceğini sanmıyoruz. Bu dava sıradan bir dava değil. Ak Parti Genel Başkanının Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zatın bizzat takip ettiği dava. Hesabını vereceksin dedikten sonra açılan bir dava. Bu aşamada heyet değişikliği yapıyor. Yargı üzerindeki elinizi çekin.

Bir siyasi iktidar, iktidarını sürdürme pahasına yargı üzerinde bu kadar müdahil olmaya başladığında o iktidarın geleceği ciddi tehlike altındadır. Korku ile iktidarınızı sürdürme sevdasından vazgeçin. Sevgi ile geldiğiniz iktidarda korku ile korkutarak kalamazsınız. Yaptığınız bütün icraatlar, korku ile iktidarınızı sürdürme icraatlarıdır."

"Bu iktidar kumpaslar iktidarıdır"

Tezcan, "İkinci bir konu bir başka kumpas. Bu iktidar kumpas hastalığına yakalanmış bir iktidardır. Bu iktidar kumpaslar iktidarıdır. Bir yeni kumpas da şimdi Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar üzerine kurulmaktadır. Belediye başkanlarımıza yönelik hesaplarını biliyoruz buna karşı kararlı mücadele yürüteceğiz. Yok öyle yağma teslim olamayacağız korkmayacağız. Kirli pazarlık önerilerinizi kabul etmedik, etmeyeceğiz. Şimdi bu kirli kumpasın belgesi çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın Murat Hazinedar'ı görevden almak için ihtiyaç duyduğu soruşturma ve kovuşturmaları tespit edememiş bulamamış İstanbul Valiliği. Yani İçişleri Bakanlığı, uzaklaştırma kararını vermiş gerekçe arıyor. Bir anlamda 'sanığın idamına karar verdim. Şahitlerin dinlenmesine karar vermiş.' İstanbul Valiliğinden giden yazı tatmin etmemiş bahaneyi de bulamamış ve kumpasa arayışında. Bu çok açık bir kumpastır. İçişleri Bakanlığı, hükümet kumpas kurarken suç üstü yakalanmıştır. Bu hükümet kumpasçı bir hükümettir. Kumpasçı bir hükümettin bu millete vereceği hiçbir şey yoktur. Zilletten başka bu millete yaşatacağı bir şey yoktur. Bu hükümet milli iradeye kumpas kuran bir hükümettir. Kumpas kurarken bir kez daha suç üşüt yakalanmıştır. Bu hükümet çökmüştür devleti de çökertmektedir.İnşallah millet önümüzdeki süreç de bu kumpasçı hükümetin, devleti çökertmesine müsaade etmeyecektir. Kumpaslarını boşa çıkaracağımız gibi bu tip kumpaslara pabuç bırakmayacağız. Belediye başkanlarımızın veremeyeceği hiçbir hesabı yoktur. Bu Ataşehir Belediye Başkanı'na yönelik uygulamanızın da kumpas olduğunun bir delilidir. Bakanlıktan çıkmış, hükümet kumpasına dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

ByLock'la ilgili KHK çıkacağına ilişkin bir soru üzerine Tezcan, "Bu sadece hukuka itibar edin uyarımızın ne kadar haklı olduğunun göstergesidir. Asıl olan OHAL uygulamasından vazgeçmek" dedi.

Tezcan, "Tek tip elbise Guantanamo özentisidir daha önce de söyledik bu özentiye karşı çıkıyoruz. Bütün dünyanın lanetlediği Guantanamo pratiğini bizim milletimize, ülkemize layık gören anlayışa karşı çıkıyoruz. 12 Eylül özentisidir. Apoletli darbecilerin uygulamasıdır. Bu uygulamalara, bu uygulamaları Türkiye'ye layık gören sivil darbecilere karşı çıkıyoruz. Onlar nasıl okursa okusun" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün KHK'ya ilişkin yaptığı açıklamaları değerlendirmesi istenen Tezcan, "Sayın Gül, sorumlu bir devlet adamı ifadesi ile tehlikeye işaret etmiştir. AK Parti iktidarının sayın Gül'ün itirazlarına yönelik koro halinde kurmaylarının söylediklerine baktığınızda Türkiye'nin hangi tahammülsüz noktaya geldiğini görüyoruz. İktidardan düşme korkusu, milleti korkutarak iktidarını sürdürme sevdasına dönüşmüştür. O sevdanın onlara da hayrı yoktur" dedi.

Kaynak: DHA