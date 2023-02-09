TFF açıkladı! Ligler Mart ayına ertelendi

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinde yaşanan acılar nedeniyle ülkemizde futbol başta olmak üzere birçok spor organizasyonu maçlarını erteledi.

Yaşanan felaket nedeniyle spor müsabaka maçları durdurulmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, futbol maçlarının başlama tarihini açıkladı.

TFF Başkanı, " "Maçları 3-4 Mart tarihleri arasında oynatma kararı aldık" dedi.

Büyükekşi, ""Hatayspor kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmek planlarımız arasında." diye konuştu.

Christian Atsu’nun durumu

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi" Christian Atsu ile ilgili Hatayspor başkanımız ile görüştük. Siyahi bir kişinin enkaz altından kurtulduğunu ancak Christian Atsu mu değil mi bilmediğini söyledi. Tam bir netlik yok. İnşallah çıkarılan kişiler arasındadır." açıklamasını yaptı.