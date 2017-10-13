TFF, müsabakalarda görev alan polise ücret ödeyecek

13 Ekim 2017

Rize 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, bir polis memurunun spor müsabakalarında harcırah ödenmesi yönündeki şikayetini haklı bularak, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) harcırah ödemesine hükmetti.

Avukat Ümit Peçe, yaptığı açıklamada, polis memuru C.C'nin 2013-2014 ve 2014-2015 yıllarında Çaykur Rizespor futbol takımının maçlarında görev aldığını ancak müvekkilinin 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında alacağı harcırahın TFF tarafından ödenmemesi üzerine 2015 yılında alacaklarına karşılık icra takibi başlattıklarını dile getirdi.

Peçe, TFF'nin icra takibine karşılık böyle bir borçları olmadığı yönünde itiraz etmesi üzerine Rize 2. Asliye Mahkemesine başvuruda bulunduklarını söyledi.

Spor müsabakalarında görev alan polis memurlarının önemli bir bölümünün harcırahlarını alamadığını savunan Peçe, "6222 sayılı yasa kapsamında icra marifetiyle federasyon aleyhine icra takibi başlattık. Bu takibe karşılık federasyon yasal süre içerisinde itiraz ederek böyle bir borçlarının olmadığını iddia ettiler. Biz de itiraza karşı mahkemede bu itirazın iptali davası açtık." dedi.

Peçe, "Rize 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada gerek alınan bilirkişi raporu gerekse toplanan delillerle sabit olduğu üzere 6222 sayılı Yasa gereği müsabakalarda görev alan memurların isimleri federasyona ister bildirilsin ister bildirilmesin görev alması halinde harcırahlarını almasına ve davamızın kabulüne karar verdi." diye konuştu.

Mahkemenin gerekçeli kararını açıkladığını belirten Peçe, şunları kaydetti:

"Mahkemece haksız itiraz eden federasyonun yüzde 20 icra inkar tazminatı mahkumiyetine karar verildi. Diğer polis memurlarına emsal olacak nitelikte bir karar. Çünkü miktar itibarıya hak etmiş olduğumuz ücret kesinlik sınırın altında. Dolayısıyla istinaf ve yargıtay yolu kapalı bir karar. Bu karar ile birlikte önerim diğer memur arkadaşlar müsabakalarda görev almış ise görev aldığı tüm bu müsabakalar karşılığı harcırahları ile ilgili federasyona bir dilekçe ile talepte bulunsunlar. Şayet federasyon olumlu yanıt vermezse bununla ilgili mahkemeye başvurup rahatlıkla bu ücretleri alabileceklerini düşünüyorum."

Mahkeme kararının bağlayıcı nitelik taşıdığına değinen Peçe, "Federasyonun haksız bir itirazı olacaksa bununla ilgili mahkeme ayrıca federasyon aleyhine icra inkar tazminatı mahkümiyetine karar vermektedir. Bütün memur arkadaşların bunu bilmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Davanın 2015 yılında açıldığını ve 2017 yılında tamamlandığını kaydeden Peçe, mahkemenin harcırahın faizinin de polis memuru tarafına ödenmesne karar verdiğini, mağduriyetin yasal faiz ve icra inkar tazminatı ile giderildiğini belirtti.

Türkiye'de birçok polis memurunun spor müsabakalarında görev aldığının altını çizen Peçe, basit bir işlem ile zaman aşımını geçirmeden müracaat eden memurların bu davayı emsal göstererek haklarını alabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA