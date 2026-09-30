TFF'den VAR odasındaki inceleme sonrası dikkat çeken açıklama

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Hakem dosyası” soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yeni bir açıklama geldi.

TFF, soruşturma kapsamında Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bulunan Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında polis ekiplerince inceleme yapıldığını doğrularken, bazı dijital materyallerin silindiği ve emniyet ekipleri tarafından geri getirildiği yönündeki iddiaları yalanladı.

VAR odasında inceleme yapıldı

Federasyondan yapılan açıklamada, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin dün öğle saatlerinde VAR odasında inceleme gerçekleştirdiği belirtildi.

İncelemenin, TFF’nin ilgili departmanlarında görev yapan yetkililerin bilgisi ve katılımıyla gerçekleştirildiği aktarıldı. İncelemenin amacı ve kapsamının ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda değerlendirildiği kaydedildi.

Dijital materyallerin silindiği iddiasına yalanlama

TFF, incelemenin ardından sosyal medya ve çeşitli mecralarda gündeme gelen bazı iddialara da yanıt verdi.

Açıklamada, “Hakem İşleri Departmanı'ndaki bazı dijital materyallerin silindiği tespit edildi. Emniyet teknik personeli silinen dijital materyalleri geri getirdi.” şeklindeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Federasyon, ilgili birimlerde bulunan dijital materyallerin inceleme öncesinde silindiği ve emniyet teknik personelinin bu materyalleri geri getirdiği yönündeki iddiaların “tamamen asılsız” olduğunu bildirdi.

Suç duyurusunda bulunulacak

TFF, devam eden soruşturma kapsamında yetkili adli ve kolluk makamlarıyla gerekli iş birliğinin sağlandığını vurgularken, federasyonu, kurullarını veya çalışanlarını zan altında bırakacak gerçeğe aykırı paylaşımlara karşı hukuki yollara başvurulacağını açıkladı.

Federasyon, söz konusu iddiaları yayımlayan kişi ve mecralar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağını belirterek, devam eden adli süreçle ilgili resmi açıklamalar dışındaki kaynağı ve doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.