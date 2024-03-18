'The Rio Cinema' Eurovision final gösterimini iptal etti, İsrail'i işaret etti

The Rio Cinema'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Organizatörlerle yapılan değerlendirme sonrası Eurovision Şarkı Yarışması'nın büyük final gösterimini, İsrail yarışmada olduğu için gerçekleştirmeme kararı aldık" ifadeleri yer aldı.

Yarışmanın insanları bir araya getirme gücü olduğu, eşitlik, evrensellik ve kapsayıcılık gibi temel değerleri desteklediği belirtilen açıklamada, "Sınır Tanımayan Doktorlar ve Filistin İçin Tıbbi Yardım gibi desteklediğimiz örgütler için bağış etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz" değerlendirmesi yapıldı.

Eurovision'un organizatörü Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Müdürü Noel Curran, ABD merkezli Variety dergisine The Rio Cinema'nın kararını değerlendirdi.

"Bu, hükümetler arasında bir yarışma değil"

Curran, Eurovision'un siyasi olmayan bir şarkı yarışması olduğunu belirterek, "Bu, hükümetler arasında bir yarışma değil. Birçok ismin, 2022'de Ukrayna'nın işgalinin ardından Rus yayıncıyı çıkardığımız gibi İsrail'i de bu yılki yarışmadan çıkarma çağrısında bulunduğunun farkındayız" değerlendirmesini yaptı.

"Savaşlar ve çatışmalar arasında kıyaslama yapmak çok karmaşıktır, zordur ve siyasi olmayan bizim gibi organizasyonların işi değildir" ifadelerini kullanan Curran, Eurovision'un siyasi olmayan bir etkinlik olarak kalması için çabalarının süreceğini kaydetti.

Bu yıl İsveç'in Malmö kentinde yapılacak yarışmadan İsrail'in çıkarılması için 400 ünlü isim ve sektör temsilcisi EBU'ya mektup yazmıştı.