THY uçağı, koku nedeniyle acil iniş yaptı

09 Ekim 2017

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, Brüksel'e gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalanan TC-JPR Airbus 320 tipi TK 1945 sefer sayılı uçakta, kalkıştan bir süre sonra geniz ve göz yanmasına neden koku hissedildi.

Durumun kaptana bildirilmesi üzerine Viyana Uluslararası Havalimanı'na mecburi iniş yapan uçakta, yolcularda herhangi bir sağlık problemine rastlanmadı. Yetkililerce uçakta teknik inceleme başlatılırken, yolcular bekleme salonuna alındı.

THY, incelemenin uzaması ihtimaline karşı, 3 bebeğin de aralarında bulunduğu 129 yolcunun seyahatlerine devam etmesi için Atatürk Havalimanı'ndan bir uçak gönderdi.

Uçağın yerel saat ile 18.00'de Viyana'da olması bekleniyor.

Kaynak: AA