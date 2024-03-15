THY'den sefer iptali
THY, bugün İstanbul - Sinop arasında yapılması planlanan seferinin iptal edildiğini bildirdi.
Haber Merkezi
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Türk Hava Yolları (THY), bugün yapılması planlanan İstanbul-Sinop seferlerinin, Sinop'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Sinop'ta yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü TK 2844-2845 İstanbul-Sinop-İstanbul seferlerinin karşılıklı iptal edildiği aktarıldı.