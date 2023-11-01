THY'nin İstanbul çıkışlı iptal edilen seferlerdeki aksamalar giderildi

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seferlerin kademeli olarak normale döneceğini belirterek şunları kaydetti:

"Bilgi teknoloji sistemlerimizdeki aksaklık tespit edilmiş ve giderilmiştir. Operasyonumuz kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Herhangi bir siber saldırı durumu söz konusu değildir. Yaşanan bu süreçten dolayı misafirlerimizden özür dileriz."