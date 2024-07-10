Ticaret alanında üç önemli atama yapıldı

Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü görevine Hüseyin Topçuoğlu, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü görevine Metin Gürbüz, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü görevine ise Ayhan Coşkuner getirildi.

Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Kadri Karakuş, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak ve Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ceylan Er görevlerinden alındı.