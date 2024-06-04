Ticaret Bakanlığı ekipleri başkentte marketleri denetledi

Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı. Meyve, sebze reyonlarında da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

Etiket fiyatı ile kasa fiyatı eşleşmesi inceleme altında

Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, Kurban Bayramı öncesi haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerini yoğunlaştırdıklarını söyledi. Denetimlerde odaklandıkları noktalara ilişkin bilgi veren Tan, "Fiyat etiketlerinde, ürünün üretim yeri, ayırıcı özelliği, birim fiyatı, satış fiyatı gibi bilgilerin bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Ayrıca etiket fiyatı ile kasa fiyatlarının uyumlu olup olmadığını da inceledik. Denetimlerimize yoğun şekilde devam edeceğiz." dedi.