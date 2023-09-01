TİGEM 30 safkan Arap koşu tayı satacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 30 safkan Arap koşu tayı satışı gerçekleştirecek.
Haber Merkezi
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Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, tayların satışı açık artırma usulüyle yapılacak.
İhale, 15 Eylül Cuma günü saat 15.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihale salonunda düzenlenecek. Geçici teminat tutarı tay başına 30 bin lira olarak belirlendi.
İhale şartnamesi, TİGEM'in Ankara'daki adresinde ve işletmede görülebilecek.