TİKA, Ukrayna'da dikiş atölyesi kurdu

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Kiev'de savaş koşullarında aile ekonomisine destek olmak isteyen kadınlara yönelik proje hayata geçirildi. Proje kapsamında terzilik alanında mesleki eğitime imkan sağlayacak dikiş atölyesi kurulurken, atölye için kullanılacak odaların tadilatı, mobilyaların imalatı yapıldı, dikiş makinelerinin yanı sıra çeşitli ekipman ve aletler temin edildi.

Kadınlara istihdam imkanı

Proje, Kırım Milli Varlık Fonu, Ukrayna Müslümanlar Birliği ve Ukrayna Müslüman Kadınlar Birliği işbirliğinde gerçekleştirilerek atölyeyle kadınlara istihdam imkanı oluşturulması, ülke genelinde işsizlikle mücadele, kadın girişimciliğin desteklenmesi, meslek edindirme yönündeki çabalara destek olunması amaçlanıyor.

Dikiş atölyesinin açılış törenine, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen, Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Refat Çubarov, Kırım Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Ayder Rüstemov, Ukrayna Müslüman Kadınlar Birliği Başkanı Betül Rüstemova, Kırım Milli Varlık Fonu Başkanı Lenur Mambetov ve TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Yahya Kemal Tunca katıldı.