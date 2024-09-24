Tiktok fenomeni Kübra Aykut intihar etti: Ölmeden temizlik videosu çekmiş
Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yaşadığı daireden kendini atarak intihar etti. Kübra Aykut'un ölmeden bir intihar mektubu yazdığı öğrenildi. Fenomenin telefonunu inceleyen polis, kadının ölmeden beş saat önce evini temizlediği videoya ulaştı.
Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak'ta bir binanın beşinci katında bulunan evinden atlayarak intihar etti.
"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek gündeme gelen tiktok fenomeni Kübra Aykut'un intiharının ardından polis eve çilingir yardımıyla girdi.
Aykut'un intihar mektubu bıraktığını ve mektupta kullandığı cep telefonunun şifresinin yazılı olduğunu gören polis ekipleri, kadının telefonuna girerek 5 saat öncesine ait sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere ulaştı.
Görüntülerde Aykut'un evini temizlediği anlar yer aldı.