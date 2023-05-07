TikTok videosu çekmek isterken yaşamını yitirdi

Olay, Mardin’in Derik ilçesine bağlı Dumluca Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu Lueyna El Hüseyni (20) isimli genç, sosyal medya uygulaması TikTok videosu çekmek için su kanalında bulunan köprünün üstüne çıktı.

Görüntüyü çekmek için telefonun kamerasını açıp, kız kardeşine veren Hüseyni, köprüden su kanalına atladı. Kafası kanal zeminine çarpan Hüseyni, su yüzeyine çıkarak hareketsiz bir şekilde ilerledi. O anları Hüseyini’in kız kardeşi cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Kız kardeşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ve jandarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan Hüseyni’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyni’nin cansız bedeni, otopsi için Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.