TİP, İzmir’de seçimlere itiraz etti
Türkiye İşçi Partisi (TİP), İzmir’de milletvekili seçiminin geneline itiraz etti. TİP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı İrfan Değirmenci, "İzmir'de, 500 sandıkta doğrudan sandığa ve buradan referansla İzmir seçiminin geneline itirazda bulunduk" dedi.
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Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından itiraz süreci devam ediyor. TİP İzmir Milletvekili Adayı İrfan Değirmenci, bugün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, İzmir 2. Bölge'de milletvekili seçiminin geneline itirazda bulunduklarını duyurdu.
Değirmenci, “İzmir’de, 500 sandıkta doğrudan sandığa ve buradan referansla İzmir seçiminin geneline itirazda bulunduk. Yanıt bekliyoruz. Sizi bilgilendireceğim” dedi.