TİP'ten 'Kadıköy' kararı: Maçoğlu aday olmuştu!
TİP, İstanbul Kadıköy'de aday çıkardı. Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün aday gösterildi.
Haber Merkezi
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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve Gebze Belediye Başkan adayı Erkan Baş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul’un Kadıköy, Bakırköy ve Şişli ilçelerinde aday çıkardıklarını açıklayan Baş, Kadıköy Belediye Başkan adayının TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün’ün aday olduğunu söyledi.