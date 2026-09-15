TIR şoförlerinden Avrupa'ya Schengen tepkisi: "Göçmen muamelesi yapmayın"

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Türkiye'nin ihracat taşımacılığında önemli rol üstlenen TIR şoförleri, çalışma koşulları ve Schengen vizesinde yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla Kapıkule Sınır Kapısı yakınındaki TIR parkında açıklama yaptı.

KATAŞ-SEN, Uluslararası Şoförler Derneği ve Yapı Yol İş Sendikası'nın destek verdiği açıklamaya sendika ve dernek yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda TIR şoförü katıldı.

Şoförler, uluslararası taşımacılık yapan sürücülerin çalışma şartlarının iyileştirilmesini, Schengen vizesindeki kısıtlamaların kaldırılmasını ve gümrük kapılarındaki uzun bekleme sürelerinin azaltılmasını talep etti.

"Biz turist değiliz"

Şoförler adına açıklama yapan Barış Kaya, uluslararası taşımacılık yapan sürücülerin Avrupa'da potansiyel göçmen veya sığınmacı olarak değerlendirilmesine tepki gösterdi.

TIR şoförlerinin uluslararası ticaretin önemli bir parçası olduğunu belirten Kaya, bazı sürücülerin 10 ila 40 yıldır Avrupa hatlarında çalışmasına rağmen Schengen bölgesinde 90-180 günlük süre kısıtlamasıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Kaya ayrıca TIR şoförleri için ücretsiz tuvalet, duş ve sağlık kabinlerinin kurulmasını, yol üzerindeki tesislerde sürücülere indirim uygulanmasını ve temel hizmetlerde tavan fiyat düzenlemesine gidilmesini talep etti.

Gümrüklerde uzun bekleme sürelerine tepki

Uluslararası Şoförler Derneği Başkanı Fikri Beran da TIR şoförlerinin sınır kapılarında uzun süre beklemek zorunda kaldığını belirtti.

Bazı sınır kapılarında bekleme sürelerinin 24 saatten 100 saate kadar çıkabildiğini söyleyen Beran, gümrüklerde 18-20 gün bekleyen sürücülerin de bulunduğunu ifade etti.

Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda da Kapıkule'dekine benzer bir park ve sıra sistemi kurulmasını isteyen Beran, araç kuyruklarının zaman zaman 20 kilometreyi bulduğunu söyledi.

"Göçmen muamelesi yapılmasın"

KATAŞ-SEN Genel Başkanı Şahin Başaraner ise uluslararası taşımacılık yapan TIR şoförlerine turist vizesi verilmesinin çalışma hayatında ciddi sorunlara yol açtığını savundu.

Şoförler için ayrı bir meslek kanunu çıkarılması gerektiğini belirten Başaraner, Avrupa Birliği ülkelerinin uluslararası taşımacılık yapan sürücülere turist veya göçmen gibi yaklaşmaması gerektiğini ifade etti.

Başaraner ayrıca TIR parklarındaki tuvalet, duş ve dinlenme alanlarının sürücülerin ihtiyaçlarını karşılayacak standartlara ulaştırılmasını istedi.