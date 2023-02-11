Tırlar dolusu yardım: Hem nakdi hem ayni destekler sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlar, bölgedeki yaraları sormak için seferber oldu. Merkezlerde toplanan malzemeler hızlı bir şekilde TIR’lara yüklenip bölgeye ulaştırılmaya çalışılıyor. Şirketlerin nakdi yardımları da devam ediyor.

TOBB’dan 392 TIR malzeme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), depremin ardından bölgeye 392 TIR ile gıda, su, giysi, ısıtıcı ve ihtiyaç malzemesi gönderdi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) da 3 günde 12 TIR’ı başta Hatay, Adıyaman ve Malatya olmak üzere deprem bölgesine ulaştırdı.

TMSF'den 102 milyon lira

Boeing, Türkiye’deki asrın deprem felaketi sonrası yardım ve kurtarma çabalarına destek olmak amacıyla, Türk Kızılay’a 500 bin dolar bağışta bulunacak. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan (TMSF), AFAD’a 102 milyon lira yardımda bulunduğunu bildirdi. Pasha Bank, Pasha Holding ve iştirakleri olarak AFAD ve AHBAP'a 1 milyon doların üzerinde bağış fonu oluşturduklarını ve 40 kişilik ekiplerinin bölgede arama kurtarma faaliyetleri içerisinde olduğunu bildirdi.

İSTİB konteyner köyü kuracak

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için harekete geçerek konteyner köyü kurma kararı aldı. Muğlalı ihracatçılar, topladıkları 100 ton yardım malzemesini TSK'ya ait 4 askeri kargo uçağıyla deprem bölgesine gönderdi.

RAMS’tan 20 TIR ve 5 aşevi

RAMS Türkiye, çalışanlardan 10 kişilik gönüllü ekiple birlikte ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 20 TIR’ı bölgeye gönderdi. RAMS 5 aşevi de kuracak. Koç Topluluğu şirketlerinde görevli 420 Koç çalışanı, 84 vatandaşı enkaz altından kurtardı. OPET, depremin ilk üç gününde gelen tüm yakıt taleplerini, gezici tankerleri ve mobil istasyonları ile bedelsiz olarak karşıladı ve dağıtımını sürdürmeye devam ediyor. Opet ayrıca yardım malzemelerini de bölgeye TIR’larla yolluyor.

Dünya yıldızlarının formasını aldı

İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen Merih Demiral tarafından düzenlenen açık artırmada, geliri Kahramanmaraş depremzedelerine aktarılacak olan, ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leonardo Bonucci'nin imzalı formaları, 5 milyon TL karşılığında Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı tarafından alındı.

TÜSİAD’ın ‘destek ağı’ çalışıyor

TÜSİAD deprem bölgesi için seferberlik halinde. TÜSİAD’dan yapılan açıklamada, “Deprem felaketinin hemen ardından oluşturduğumuz ‘TÜSİAD Deprem Destek Ağı’ ile AFAD başta olmak üzere kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle irtibat halinde çalışmalarımızı 5 gündür aralıksız yürütmekteyiz.Gerekli malzemeler deprem bölgesine iletildi” denildi.

THY 27 bin kişiyi daha tahliye etti

THY dün 150 tahliye seferiyle 26 bin 699 kişiyi daha deprem bölgesinden tahliye etti. Böylece THY'nin tahliye ettiği kişi sayısı 125 bin 957 kişiye ulaştı. DeFacto, bölgeye mont, parka, bot, eldiven, hırka ve kazak gibi kışlık giysilerden oluşan 200 bin ürün ulaştırdı. Şirket, müşterilerinin e-ticaret sitesinden sipariş verdiği 11 bin 500 ihtiyaç malzemesini de ücretsiz bölgeye yönlendirdi.