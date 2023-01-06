TMMOB, kule vinçlerindeki tehlikeye dikkat çekti

İzmir Mimarlık Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu adına açıklamada bulunan Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Evrim Aksoy, 30 Aralık'ta Bornova ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği olayın kaza olarak nitelendirilemeyeceğini kaydetti.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak bir dizi tedbir alınmasını istediklerini belirten Aksoy, meslek içi eğitim kapsamında, kule vinç montajı ve bakımına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi gerektiğini aktardı.

"Denetimlerle kazaların önüne geçilebilecek"

Aksoy, eğitimlerin de kamusal denetimin etkin olduğu kamu kurumları ve kamu kurumu niteliği taşıyan meslek örgütleri tarafından verilmesinin şart olduğuna işaret ederek, şöyle dedi:

"6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri tek elden yönlendirilmeli, işveren ile iş güvenliği uzmanı arasındaki ekonomik bağ koparılmalıdır. Bu süreç kamu kurum, kuruluşları veya meslek odaları tarafından yönetilmeli, iş güvenliği uzmanlarının işvereni, kamu kurum, kuruluşları veya meslek odaları olmalıdır. Kule vinçlerin montaj bakım ve işletmelerine ilişkin ulusal mevzuat düzenlenmelidir."

Evrim Aksoy, inşaat ruhsatlarının düzenlenmesinde zemin etütleri kontrolü ve meslek odalarından alınacak uygunluk raporlarının önemine dikkati çekti.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Aykut Akdemir ise, inşaatlarda kamusal denetimler gerçekleştirilmediği için sorunlar yaşandığını, alınacak önlemler ve gerçekleştirilecek denetimlerle kazaların önüne geçilebileceğini söyledi.