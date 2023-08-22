TMO mısır alım fiyatını açıkladı

TMO’nun internet sitesinde yapılan kamuoyu açıklamasında mısır hasadının Ağustos ayının ilk haftasında Adana ve Hatay’da local olarak başladığı ve bugün itibarıyle yaklaşık yüzde 8 seviyelerinde olduğu belirtildi.

TMO hasat başlangıcından bugüne kadar piyasaların yakından izlendiğini ve piyasaların seyrine göre politikalar oluşturulduğunu kaydetti.

Kurum 2023 yılı mısır üretiminin geçen yıla göre aynı seviyede 8,5 milyon ton olacağının tahmin edildiğini ve mısır alım fiyatının ton başına 6 bin TL olarak belirlendiğini duyurdu.