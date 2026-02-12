TOKİ Adana 12 bin 400 kura çekimi ne zaman? Adana'da nihai liste belli oldu mu?
TOKİ kura törenleri her gün farklı illerde düzenleniyor. Kura yapılmayan çok az il kaldı. Adana da onlardan bir tanesi... Başvuru yapan yüz binlerce kişi Toplu Konut İdaresi'nden duyuru beklerken ısrarla "TOKİ Adana 12 bin 400 kura çekimi ne zaman" sorusuna yanıt aranıyor.
Adana halkı 12 bin 400 konut için kura çekilişinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Her gün TOKİ'nin resmi sitesi ve sosyal medya hesabı kontrol ediliyor. Adana'da yaşayan vatandaşlar bir yandan da başvuru sonuçlarının ilan edilip edilmediğini kontrol ediyor.
TOKİ Adana 12 bin 400 kura çekimi ne zaman?
Adana TOKİ kura çekimi tarihi henüz paylaşılmadı. Gelecek hafta takvimde Adana'nın yer alması bekleniyor. Nihai liste de belli olmuş değil.
Merkez (Çukurova, Sarıçam): 9700
Aladağ: 200
Ceyhan: 600
Feke: 200
İmamoğlu: 200
Karaisalı: 300
Karataş: 300
Kozan: 150
Pozantı: 200
Saimbeyli: 150
Tufanbeyli: 200
Yumurtalık: 200