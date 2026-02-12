TOKİ Adana 12 bin 400 kura çekimi ne zaman? Adana'da nihai liste belli oldu mu?

Adana halkı 12 bin 400 konut için kura çekilişinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Her gün TOKİ'nin resmi sitesi ve sosyal medya hesabı kontrol ediliyor. Adana'da yaşayan vatandaşlar bir yandan da başvuru sonuçlarının ilan edilip edilmediğini kontrol ediyor.

TOKİ Adana 12 bin 400 kura çekimi ne zaman?

Adana TOKİ kura çekimi tarihi henüz paylaşılmadı. Gelecek hafta takvimde Adana'nın yer alması bekleniyor. Nihai liste de belli olmuş değil.

Merkez (Çukurova, Sarıçam): 9700

Aladağ: 200

Ceyhan: 600

Feke: 200

İmamoğlu: 200

Karaisalı: 300

Karataş: 300

Kozan: 150

Pozantı: 200

Saimbeyli: 150

Tufanbeyli: 200

Yumurtalık: 200