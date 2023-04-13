TOKİ yeni indirim kampanyasının şartlarını açıkladı

Bakan Kurum TOKİ’ye borcu olan vatandaşlara yönelik indirim kampanyasına ilişkin şu bilgileri verdi:

“TOKİ’den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız kalan borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirim imkânından faydalanacak. Arsalarda da yine peşin ödeyen vatandaşlarımıza, yüzde 12.5 indirim imkanı sağlıyoruz."

Kampanya şartları neler?

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin 18 Mayıs’a, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs’a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.