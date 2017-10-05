Topbaş'tan yeni başkana ziyaret

05 Ekim 2017

İstanbul Büyükşehir Belesiye (İBB) Başkanlığı'ndan istifa eden Kadir Topbaş, yeni başkan Mevlüt Uysal'ı ziyaret etti.



Başkan Uysal, Topbaş'ı saat 11:20 sıralarında Saraçhane'deki İBB binasının kapısında karşıladı. Topbaş ve Uysal ardından makam odasına geçerek başbaşa görüştü.

Topbaş, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'a görevinde başarılar dileyerek, "Kendisini ayrıca takdir ettiğim Avukat Mevlüt Uysal'ın başkan olarak burada göreve başlaması beni de mutlu etmiştir. Kendisine ve mesai arkadaşlarına başarılar diliyor hayırlı olsun diyorum. Tabiki bilgilerimizi aktaracağız. Kitap, konferans başka bir şey olabilir. Bu şehirdeyim. İstikametimiz vatanımızın milletimizin geleceğine hizmetkar olmak. Bir kenara çekilmek, inzivaya çekilmek anlayışımız yoktur. İnşallah daha güzel şeyler yapılır. İnsanlık için varım bundan sonra" şeklinde konuştu.

"Kadir beyin görevinin bitmediğini düşünüyorum"

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "Kadir beyin görevinin bitmediğini düşünüyorum. Her başımız sıkıştığında kendisinden İstanbul ile ilgili tavsiyelerini alacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA