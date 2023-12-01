Toplumsal Fayda Ödülleri ilk kez sahiplerini buldu

DÜNYA Gazetesi’nin özel sektör, kamu ve yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği sosyal projeleri, girişimleri ve çalışmaları değerlendirdiği Toplumsal Fayda Ödülleri sahiplerini buldu.

Kurucusu Nezih Demirkent’in benimsediği güçlü değerler ve Türkiye’nin geleceğine olan inançla, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında yepyeni bir ödül programını hayata geçiren DÜNYA Gazetesi, Türk medya tarihinde sosyal sorumluluk konusunda bir gazete tarafından gerçekleştirilen ödül programı olarak bir ilke de imza attı.

Hilton İstanbul Maslak’ta düzenlenen ödül töreni yoğun bir katılım ile gerçekleşti. DÜNYA Gazetesi İmtiyaz Sahibi Didem Demirkent'in ev sahipliğinde gerçekleşen törende, Vali Yardımcısı Hasan Gözen, iş dünyası temsilcileri, kamu yöneticileri, akademisyenler, sektörel derneklerin yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, sosyal girişimciler ve medya mensupları hazır bulundular.

5 ana kategori ve 1 ana kategorinin altında 11 alt kategori olmak üzere toplam 15 alanda 200’ü aşkın projenin başvuru yaptığı yarışmada ‘büyük ödül’ ise Doğaya Saygı Projesi ile Opet’e verildi. Sunuculuğunu Açelya Akkoyunlu’nun yaptığı ödül gecesinde, kurumların yaptığı başvuru gelirlerinin bir kısmı ile Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından verilen bursların destekleneceği açıklandı.

Toplumsal Fayda Ödülleri’nin sponsorları Arslan Alüminyum, Hilton İstanbul Maslak, Kordsa, Limak, Öksüt Madencilik, DFDS, DIŞYÖNDER, Hepsiburada, RS Otomotiv Grubu olurken; Ajans Press, faselis, Karnaval, Maripossa, Mezon, Sena Ofset, Müesser Kurt Moda&Tasarım destekleyen markalar arasında yer aldı.

BÜYÜK ÖDÜL OPET'İN

Tüm başvurular arasında en yüksek puanı alan Opet, Doğaya Saygı Projesiyle büyük ödülün sahibi oldu.

Opet Kurumsal İletişim ve Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörü İpek Duman Ökek ve KSS Projeleri Saha Sorumlusu Fatma Hacıalioğlu, ödülünü İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen ile DÜNYA Gazetesi CEO'su Burcu Kösem’in elinden aldı.

EĞİTİM - HABİTAT Derneği

Eğitimde fırsat eşitliği, nitelikli eğitim, dijital okur-yazarlık gibi konularda farkındalık oluşturan ve bireylerin bilinçlenmesine katkı sağlayan projelerin değerlendirildiği Topluma Değer Katan Projeler-Eğitim kategorisinde, Paramı Yönetebiliyorum projesiyle HABİTAT ödüle layık görüldü.

Kazanan projeye ödülünü Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Başkanı Emine Erdem, HABİTAT Derneği Genel Koordinatör Yard. Hande Yavaşça ve Proje ekibinden Büşra Tütüncü’ye takdim etti.

SPOR - Vakıfbank Spor Kulübü

Genç sporcuların desteklenmesi, sporun tabana yayılması, sportif faaliyetleri teşvik ederek bilinçlendirmeyi hedefleyen projelerin değerlendirildiği bu kategoride ödül alan proje Vakıfbank Spor Kulubü ile Vakıfbank oldu.

Ödülü Vakıfbank Spor Kulübü İletişim ekibinden Şahin Bozkurt, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın elinden aldı.

SAĞLIK - Uludağ Elektrik

Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması, hasta hakları ve hastalıklarla ilgili bilinçlendirmeye destek olan, sağlık konusunda toplumsal fayda yaratan projelerin değerlendirildiği bu kategorinin kazananı Pembe Lambalar projesiyle Uludağ Elektrik Dağıtım oldu.

Ödülü, Uludağ Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce, Fayda Ventures Kurucusu ve Re–Pie Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Didem Gordon’un elinden aldı.

FIRSAT EŞİTLİĞİ – Sodexo

Çocuklara, gençlere, kadınlara ve engellilere fırsat eşitliği sunan projelerin değerlendirildiği Fırsat Eşitliği kategorisinin kazananı Sodexo-Gelecek Atölyeleri oldu.

Ödülü Sosyal Sorumluluk Danışmanı ve köşe yazarı Arzu Çekirge Paksoy, Sodexo CEO’su Ahmet Zeytinoğlu, Sodexo Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü ve Avrupa Kıtası Çeşitlilik, Eşitlik & Kapsayıcılık Direktörü Damla Yıldırım’a takdim etti.

KÜLTÜR-SANAT Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Tarihi eserler ve kültürel varlıkların korunmasına yönelik fikirler, yaratıcılığa teşvik edici ve sanata ilgiyi arttırmayı hedefleyen tiyatro, sinema, müzik, resim alanlarında geliştirilen projelerin değerlendirildiği bu kategoride kazanan ise Gaziantep Çocuk Sanat Merkezi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi oldu.

Ödülü KordSA İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eray Karaduman’ın elinden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey ve Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay aldı.

ÇEVRE - Merzifon Belediyesi

İklim değişikliği, su ve yerel kaynaklar konularına dikkat çekerek, çevreye duyarlı çözümler geliştiren, iklim krizi, ağaçlandırma çalışmaları, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları ile ilgili projelerin değerlendirildiği çevre kategorisinin ödülünü Karbon Ayak İzi Çalışması ile Merzifon Belediyesi aldı.

Ödülü Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı’ya Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Zeynep Karahan Uslu verdi.

TARIM - CARGILL

Yerel üretimin desteklenmesi, tarımın ve çitçilerin eğitimi, yerel üreticinin korunması, bilinçli üretim gibi konuları kapsayan projelerin değerlendirildiği bu kategoride ödülü 1000 Çiftçi 1000 Bereket projesi ile Cargill aldı.

Ödülü Cargill Türkiye ekibine DIŞYÖNDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Dinç Şahin verdi.

SOMUT VERİLERLE FAYDASI KANITLANMIŞ PROJELER DEĞERLENDİRİLDİ

Dünya Gazetesi CEO’su Burcu Kösem açılışta yaptığı konuşmada “Uzun yıllardır gazetemizin son sayfasını yeşil sayfa olarak adlandırarak bireylerin, kurumların, girişimcilerin ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı sürdürülebilir çalışmaları ön plana çıkarıyoruz.

Bu yaklaşımımızı Toplumsal Fayda Ödülleri ile taçlandırdık. Toplumsal fayda odaklı çalışmaları samimi bir şekilde ele alan, sürdürülebilir bir şekilde çalışmalar yürüten, somut verilerle faydası kanıtlanmış projeleri değerli jüri üyelerimizle değerlendirdik ve kazananları bu gece ödülleri ile buluşturuyoruz.

Geleceğimizin ve gezegenimizin devamlılığı için sorumluluk alan tüm kişi ve kurumlara şükranlarımı sunuyorum. Toplumsal Fayda Ödülleri’ne ilgi gösteren, başvuru yapan, desteklerini esirgemeyen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

KADIN - CarrefourSA

Kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının toplumsal ve ekonomik gücünün artırılması, kadınlara yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, yerel üretim ve girişimciliğin desteklenmesine yönelik projelerin değerlendirildiği kadın kategorisinde ödül alan proje ise Kadınların Gücü CarrefourSA’nın Gücü alırken ödülü Carrefoursa Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Melis Karatay Ebin, Saha İnsan Kaynakları, Özlük Bordro ve Çalışma İlişkileri Grup Müdürü Gamze Mengüç Sunel’e DÜNYA Gazetesi Yayın Koordinatörü Ece Ceyhun verdi.

YEREL DEĞERLER VE TURİZM- EnerjiSA

Yerel Değerler ve Turizm kategorisinin kazananı Sentrum Projesi ile Enerjisa olurken ödülü Hilton İstanbul Maslak Genel Müdürü ve Summa Hospitality Grup Direktörü Özkan Alkan, Enerjisa Kurumsal İletişim Müdürü Ogün Hızarcı’ya takdim etti.

GERİ DÖNÜŞÜM VE ATIK YÖN

- OMO OMO İyilik İçin Kirlenmek Güzeldir projesi Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülü Sobraz Medya İlişkileri Grup Direktörü Özgü Demiral ve Müşteri İlişkileri Yöneticisi Başak Demircan, Kurumsal Sürdürülebilirlik Danışmanı Yeşim Beyla’nın elinden aldı.

DİĞER- Trendyol

Yoksullukla mücadele, hayvan hakları gibi farklı konularda fayda yaratan projelerin değerlendirildiği bu kategorinin kazananı Trendyol-Sepette İyilik projesi olurken ödülü Öksüt Madencilik Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan, Trendyol Kurumsal İletişim ekibine verdi.

KURUMSAL GÖNÜLLÜLÜK-Kibar Holding

Kurumsal Gönüllülük kategorisinin kazananı Kibar Gönüllüleri Okullara Destek Projesi olurken ödülü TOG ve Sen de Gel Vakfı Kurucusu İbrahim Betil ve TOG Genel Müdürü Ayşe Kırımlı, Kibar Holding Kurumsal İletişim Müdürü Nilüfer Fişek Öker’e takdim etti.

SOSYAL GİRİŞİMLER- PYUA Dijital

Toplumsal fayda yaratan sosyal girişimlerin ve sosyal oluşumların değerlendirildiği bu kategorinin kazananı Help Steps girişimi ile PYUA Dijital Yazılım olurken ödülü Helps Steps Kurucusu Gözde Venedik, Arslan Alüminyum Genel Müdür Yardımcısı Pelin Arslan’ın elinden aldı.

SOSYAL MEDYA- Koroplast

"Yapay Zeka ile Genişletildi İnsan Eli ile Kirletildi" sosyal medya çalışması ile ödülü Koroplast aldı. Ödülü, Koroplast yöneticilerinden Gülsün Mersin, Seçil Oyan, Gizem Kuzey ve Jüpiter Ajans temsilcisi Aytuğ Ateş, Limak Yönetim Kurulu Basın Danışmanı Evrim Ergin’in elinden aldılar.

YEREL ÇALIŞMALAR- Soma Zafer Spor

Bölgesel veya şehir bazında gerçekleşen projelerin başvurduğu bu kategorimizin kazananı Geleceğe Gol Projesi ile Soma Zafer Spor olurken, ödül Geleceğe Gol Sosyal Girişimi kurucusu Ela Demiral’a, İçişleri eski Bakanlarından Abdülkadir Aksu tarafından verildi.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ

-Kadın, çocuk ve engelliler konusuna odaklanan 3 projeye özel ödül verilirken ilk Jüri Özel Ödülü’nü Keşif Dünyası Projesi ile Henkel alırken, Henkel ekibi ödülünü DÜNYA Gazetesi Yazarı, Fütürist Ufuk Tarhan’ın elinden aldı.

-İkinci Jüri Özel Ödülü’nü Otizmli Bireyler İş Gücünde projesiyle Eker kazanırken, Eker ekibinin ödülünü Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi ve Türkolog, Demikent Eğitim ve Araştırma Vakfı Genel Müdürü Dr. Nimet Elif Uluğ verdi.

-Son Jüri Özel Ödülü’nü ise Enerjimiz Eşit projesiyle Osmangazi Elektrik Dağıtım kazandı. Ödülü Kurumsal İletişim Yöneticisi Esat Tayfur İnay ve Kurumsal İletişim Uzmanı Gamze Çelik’e İletişim Yönetim Danışmanı ve TOBB Medya ve İletişim Meclisi Başkan Yardımcısı Fügen Toksü verdi.