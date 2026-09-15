TPAO'nun petrol arama ruhsatları için karar: Resmi Gazete'de yayımlandı

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Şırnak ve Batman'daki petrol arama ruhsatları için iki yıllık süre uzatımı kararı alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar kapsamında, Şırnak'ta 5 bin 430 hektarlık alanı kapsayan ruhsatın mücbir sebep nedeniyle daha önce uzatılan süresi, 1 Ocak 2026'dan 1 Ocak 2028'e kadar uzatıldı. Bu adımla bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanıyor.

Batman'da ise 24 bin 89 hektarlık sahaya ait ruhsatın yine mücbir sebep kapsamında uzatılmış olan süresine, 22 Ekim 2026'dan 22 Ekim 2028'e kadar iki yıl daha eklendi.

Tekirdağ'daki saha için genişletme başvurusu

TPAO ayrıca Tekirdağ'daki petrol arama ruhsat sahasını büyütmek üzere başvuru yaptı. Şirket, mevcut sahaya 18 bin 471 hektarlık alanın eklenmesini talep etti.