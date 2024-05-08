Trabzon'da salyangoz çiftliği

Trabzon'u salyangoz yetiştiriciliğinde öne çıkarmak isteyen Ülkü Koçoğlu, ekonomik önemi olan 'helix aspersa maxima' türündeki kara salyangozunun üretim ve pazarlaması için kolları sıvadı.

Bulgaristan'dan getirttiği 600 kilogram anaç, 500 bin de yavru salyangoz ile Ortahisar ilçesine bağlı Geçit Mahallesi'ndeki 6 dönüm arazide çiftlik kuran Koçoğlu, yaklaşık 1 ayı aşkın süredir üretim yapıyor. Koçoğlu, her gün geldiği çiftliğinde salyangozların bakım ve yemlemesini yapıyor, yumurta ve salyalarını özenle topluyor.

Şehrimize döviz girdisi sağlayacağız

Ülkü Koçoğlu, ülke üretimine katkı ve kadınlara yeni iş alanı sağlayabilmek adına salyangoz yetiştiriciliğine yöneldiğini söyledi. Bu kapsamda dünya çapındaki çiftlikleri araştırdığını belirten Koçoğlu, "Ülkemizde yapılabilecek toprak, su analizleri ve iklim koşullarını da değerlendirerek bir salyangoz çiftliği kurup ülkeme, şehrime döviz girdisi sağlamak istedim." dedi.

Koçoğlu, salyangozun kullanıldığı sektörlere dikkati çekerek, "Salyangozun kullanılabileceği her sektörde iyi yerlere gelerek şehrimi, ülkemi, dünya çapında temsil etmek ve kadınlarla beraber çoğalarak, büyüyerek kooperatifleşmek istiyorum. O yüzden de bu işe girdim." diye konuştu.

Çiftliğindeki salyangozları yurt dışından getirttiğini vurgulayan Koçoğlu, hem salya hem de salyangoz eti anlamında dünyada en çok tercih edilen salyangoz türü olmasından ötürü de "helix aspersa maxima"yı tercih ettiklerini dile getirdi.

Başlıca prensiplerimizden birisi sıfır atık

Koçoğlu, projenin Ortahisar Belediyesinin desteğiyle hayata geçtiğini aktararak, "Burası 6 dönüm üzerine kurulu bir yer. 400 metrekare kapalı alanımız var. Burayı kuluçkahane olarak kullanıyoruz. Yurt dışından 600 kilogram anaç salyangoz, 500 bin de yavru salyangoz getirttik. Anaçlarımızı yavrulatıyoruz, üst alandaki sera bölümünde de büyütüyoruz." dedi.

İşletmenin en önemli prensiplerinden birinin de sıfır atık olduğuna işaret eden Koçoğlu, salyangozların yemlerini de kendilerinin hazırladığını anlattı.

Hedefimiz kendi kremimizle piyasaya çıkmak

Hedeflerinin kendi kozmetik markalarını oluşturarak kendi kremleriyle piyasaya çıkmak olduğunu dile getiren Koçoğlu, şöyle devam etti:

"Çünkü biz burada kendi salyalarımızı en organik şekilde elde ediyoruz. Hayvanlarımızı da tamamen kendimiz beslediğimiz için organik alanda büyümüş salyangozların organik salyalarıyla kendi kremlerimizi oluşturacağız. Bu konuda KTÜ ile proje hazırlığına girdik. İnşallah oradan da güzel sonuçlar elde edeceğiz."

Kadın çalışan sayısını artıracağız

Koçoğlu, şu anda 3 kişiye istihdam sağlayarak işe başladıklarını, ilerleyen günlerde kadın çalışan sayısını artırmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gerçekten gelecek nesiller için bir şeyler yapmamız gerekiyor. O yüzden üretime ve özellikle ihracat ürünü olarak çok kıymetli olan salyangoza değer verilmesi, bu çiftliklerinin sayısının artması ve toplu bir hareket olarak ülkemize kazanç sağlamayı hedefliyoruz. Salyangozun kabuğundan salyasına, gübresinden etine kadar her şeyini değerlendirebiliyoruz. Biz 600 kilogram anaç, 500 bin yavru ile başladık. Bu yılki hedefimiz 20 ton."

İhracata yönelik hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Koçoğlu, "İhracatta pazar arayışımız yok. Firmalarla ilk görüşmeler yapıldı. Onlar bizden hasatla ilgili geri dönüş bekliyor." diye konuş